Proměna za milion dolarů: Podívejte se, co se ženou udělalo 14 plastik. Po první se málem utopila ve vlastní krvi

Jenna Bentley Profimedia.cz

Vážné potíže ji neodradily, Playboy modelka má za sebou druhou operaci nosu, tři plastiky prsou, liposukci boků a břicha, brazilský lifting zadku i několik liftingů a jiných úprav v obličeji.

„Děkuji bohu, že jsem neměla vážné komplikace. Nejhorší, co se mi stalo, bylo to, že mi po operaci noci ve spánku popraskaly stehy. Vzbudila jsem se a měla plnou pusu a krk krve, bylo to, jako bych se topila, nemohla jsem dýchat. Málem jsem se utopila ve vlastní krvi, ale ani to nebylo tak hrozné jako zkušenosti jiných - že se probudí během operace,“ míní Jenna.

Ta plánuje i další zákroky, jak sama řekla, na plastikách totiž závisí její příjem. „Plastickou chirurgii považuji za údržbu. Je to můj příjem,“ svěřila s tím, že bude pokračovat, dokud nebude spokojená. „Což nejspíš nebude nikdy, ale kdoví.“

Někdejší obyvatelka slavného sídla Hugha Hefnera Playboy Mansion se často potýká s hejty na svůj vzhled. Pro ty, kteří ji kritizují, má jasný vzkaz: „Nenutím vás se na mě dívat, takže si hleďte svého.“ ■