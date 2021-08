Trojnásobná mamina jako lusk. Ornella Koktová si nevzala podprsenku a takhle to dopadlo

Ornella Koktová Video: archiv O. Koktové

Ornella Koktová (28) je už trojnásobnou maminkou, a jak je vidět, ač dvě děti porodila krátce po sobě, vypadá stále skvěle. Její manžel Josef Kokta (64) si může libovat, jakou má po svému boku ženu krev a mlíko. Celá rodinka vyrazila do jižní Francie na dovolenou, kterou kombinují s pracovními povinnostmi.

A jak je vidět, počasí má Ornella rozhodně teplejší než u nás. Hodně horko ale muselo být i místním, když viděli, jak se Ornella prochází s kočárkem. Záběry na její ňadra ve výstřihu bez podprsenky vznikly díky mužské části výpravy. „Tyhle fotky jsou ze sekce, díky Pepo a Quentínku za fotku. Sakra jednou chci vyfotit a je to nejen „problém“, ale tak ne úplně podle mýho plánu,“ smála se Ornella, jež už prý další potomky nemůže mít.

Nechala si totiž přerušit vejcovody. „Tři děti jsou úplné finále. Řekla jsem Pepovi, že se mnou je konec. Ve srandě. Já už mám hotovo. Myslela jsem si, že budu mít dvě děti, překonala jsem to o jedno, a to už je můj vrchol," řekla Super.cz Ornella, jež prý všechny děti rodila císařem a další těhotenství by pro ni mohlo být i nebezpečné. A proto se odhodlala k radikálnímu kroku.

Jako trojnásobná maminka má ostatně práce až nad hlavu. „Děti na pláži? No říkala jsem si, Lilianne neuteče, Quentin je už parťák a Svena si fakt pohlídám. Výsledek? Lili dle očekávání, Sven docela pohoda, ale Quentin si myslí, že si může chodit na špacír a mě málem ranila mrtvice, že se ztratil. Takže si furt dokola opakujeme naše vymyšlený pravidla pláže (být v dohledu, můžeš ke sprchám, neplavat daleko, když chci něco vidět, zeptat se). No, přísahal, že už to neudělá,“ smála se Ornella. ■