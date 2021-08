Vyrůstal v sektě a žebral na ulici: Slavnějšímu bratrovi (✝23) Joaquina Phoenixe se stal osudný smrtící koktejl z drog

River Phoenix Profimedia.cz

Starší bratr oscarového Joaquina Phoenixe (46) byl považován za nejtalentovanějšího herce své generace a oslavil by už 51. narozeniny. Jeho život ale skončil předčasně.

Hercovi rodiče byli misionáři nechvalně proslulého kultu Božích dětí. Šíření víry je i s dětmi zavedlo až do Jižní Ameriky, kde však žili v tak velké chudobě, že děti musely žebrat na ulici. River se sestrou Rain si vydělávali hraním na kytaru a zpěvem.

I po návratu do USA je čekala jenom bída. Rodina žila na ulici, přespávala v autě, a když už měli střechu nad hlavou, všech sedm členů rodiny, rodiče a pět dětí, sdílelo pouze jednu místnost.

Během 90. let se z něj stala velká hvězda a idol dívčích srdcí. Stejně jako jeho bratr Joaquin, byl i on aktivistou a zarytým bojovníkem za práva zvířat. Vegetariánem byl už od osmi let, později se stal veganem.

Uprostřed natáčení thrilleru Dark Blood v říjnu 1993 si s bratrem Joaquinem, sestrou Rain a přítelkyní Samanthou Mathis vyrazil do oblíbeného klubu celebrit Viper Room, který částečně vlastnil Johnny Depp.

Během večera River požil koktejl drog, který se mu stal osudným. Kolabujícího herce vyvedli na ulici před klub, kde dostal záchvat. Zatímco Joaquin mu volal pomoc, Rain se ho snažila oživit. O to usilovali i přivolaní zdravotníci, leč marně. Po převozu do nemocnice byl prohlášen v časných ranních hodinách 31. října za mrtvého.

Pitva prokázala, že se předávkoval. V jeho krvi našli směs kokainu a heroinu, k tomu valium, marihuanu a efedrin. Jeho smrt je považována za nešťastnou náhodu. Oplakávala ho nejen rodina a přátelé, ale i miliony fanoušků po celém světě. Jeho popel byl rozprášen na rodinném ranči na Floridě.

Harrison Ford po jeho smrti řekl: „Hrál mého syna a já ho miloval jako vlastního. Byl jsem pyšný, když jsem ho sledoval, jak roste profesně a mění se v muže s takovým talentem, bezúhonností a soucitem.“

Joaquin zahrnul bratra i v dojemné děkovné řeči, když získal Oscara za roli Jokera, a pojmenoval po něm syna. Jeho smrt nesl velmi těžce a na čas se herecky odmlčel. ■