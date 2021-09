Chcete vyhrát koloběžku YEDOO? Pojďte s dětmi pěšky do školy!

Těšíte se na ranní vstávání a na shon s rozvážením dětí do škol? Ne? Zkuste to letos jinak: pojďte s dětmi do školy pěšky. Proč? Protože ráno dělá den! Procházka po ránu vás i děti nastartuje. A naladí na celý den, protože chůze je pro nás, lidské bytosti, nejpřirozenější pohyb.

Registrujte se do rodičovské výzvy a 16. – 22. září pojďte s dětmi naproti společným zážitkům. Akce Pěšky do školy vám i dětem zpříjemní všední rána a přiblíží vás k výhře. A tou je letos koloběžka YEDOO!

Yedoo City

FOTO: Yedoo

Jak soutěžit? Namísto svezení dětí do školy autem s nimi ráno půjdete pěšky. Pokud je vaše škola daleko a celou cestu pěšky nezvládnete, nezoufejte. Nabízí se možnost zaparkovat auto dál od školy a zbytek cesty jít pěšky. Dopřejte ráno sobě i dětem ideálně 15 minut chůze a zároveň společný čas, kterým nastartujete den.

Ty nejlepší zážitky čekají venku! Za volantem auta nebo v koloně je minete... Cestou číhejte na zážitky. Foťte, zaznamenávejte a dokumentujte. Zážitky vás posunou k cíli. Fotoreportáž rodinného dobrodružství po ránu je cestou k výhře.

Lékaři se shodují, že chůze je nezastupitelná. Proč je důležité, aby děti vystoupily z aut a chodily do školy pěšky jako kdysi jejich rodiče? Pro Pěšky městem o tom mluví MUDr. Zlatko Marinov, obezitolog z Fakultní nemocnice Motol: „Aby mohly děti ve škole podávat dostatečný a věku přiměřený výkon, přijímat nové informace a zpracovávat pokyny pedagogů, potřebují aktivitu centrálního nervového systému. Základní podmínkou je snídaně, která dodá energii, a následná fyzická aktivita. Aby energii získanou snídaní mozek zpracoval, je potřeba ho rozhýbat. A to doslova. Cesta pěšky do školy je pro děti ideální mozková rozcvička.“

MUDr. Zlatko Marinov

FOTO: Zlatko Marinov

Karel KOVY Kovář k Pěšky do školy řekl: „Poslední měsíce ukázaly, že i krátká procházka může doslova zachránit den. Proto se sám snažím kratší vzdálenosti po městě zdolávat pěšky. Stejně jako v dětství, kdy pro mě každodenní cesta pěšky do školy byla možností utřídit si myšlenky a toulat se imaginárními světy. Ať žije chůze! A ať je jí v našich životech co nejvíc.“

Kovy

FOTO: Michala Rusaňuková

„Syn začal chodit do obezitologické poradny a potřeboval víc pohybu. Díky akci Pěšky do školy a rodičovské výzvě jsme zabili dvě mouchy jednou ranou. Nakonec jsme dokázali ráno bez auta v klidu stíhat a neodradily nás ani podzimní plískanice. Cesty pěšky do i ze školy nás povzbudily a Tondovo zdraví se zlepšilo. Je jisté, že budeme pokračovat,“ říká maminka Marta.

Tonda, vítěz 2019

FOTO: soukromý archiv

Chůze vás ráno probudí, naladí na nový den, zlepší náladu a zdraví.

Rozejděte se s nudou a neváhejte rozchodit své děti! ■