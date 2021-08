Jasmina Alagič jako moderátorka Talentu vzbudila bouřlivé reakce. Podívejte se, jak jí to v show bude slušet!

Jasmina Alagič Foto: FTV Prima

Angažování Jasminy Alagič vzbudilo vlnu rozporuplných reakcí. Přestože byli mnozí diváci z nové moderátorky nadšení a gratulovali tvůrcům pořadu k povedenému výběru, jako vždy se našli tací, kteří měli vůči manželce drsného rappera Rytmuse předsudky a na stránkách televize ji začali ostře kritizovat.

Ta si z toho ale nic nedělá, a jak sama přiznala, natáčení show, jež už je dotočena, si moc užila. A jak je vidět, půvabné mamince Jasmině to coby moderátorce moc sluší. Brunetka s bosenskými kořeny bude Talent moderovat po boku Davida Gránského (29).

„Prožívám obrovskou radost a vděk za to, že jsem mohla být součástí něčeho tak obrovského a krásného, jako je plnění snů. Slibuji, že ani trošku nepřeháním, když povím, že kolikrát nebudete věřit tomu, co vidíte, a že uvidíte i to, co jste v životě neviděli. Na vlastní kůži jsem zažila věci, které jednoduše nevysvětlím,“ kroutila hlavou Alagič nad některými výkony soutěžících.

Tradičně nejvíce účinkujících přichází prorazit se zpěvem a tancem. V aktuálním ročníku se ale objevilo více silové akrobacie. Diváci ale nepřijdou ani o „staré známé firmy“, které se marně snaží uspět v každém ročníku. I letos se tak na scéně objeví legendární postavička pan Pátrovič.

K novinkám patří angažování Mariany Prachařové (27), která netradičně nahlédne do zákulisí show. Porota jinak zůstává stejná - Jakub Prachař (37), Diana Mórová (51), Jaro Slávik a Marta Jandová. ■