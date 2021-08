Stylista českých hvězd se od modré róby Jitky Čvančarové distancoval. Filip Vaněk řekl, co bylo špatně

Filip Vaněk zhodnotil šaty Jitky Čvančarové. Michaela Feuereislová

O vlasový styling se herečce postaral Michal Zapoměl a šaty byly z dílny slovenského módního návrháře Borise Hanečky. "Připadám si v nich jako v nebi, samo nebe mi návrháře seslalo," řekla Super.cz herečka, která byla z šatů nadšená a na návrháře pěla ódy.

Ne všem se její vizáž na zahájení líbila a stala se poté terčem internetových vtípků i kritiky. Té se dostalo i stylistovi Filipu Vaňkovi, který byl na fotografiích zachycen, jak pomáhá Jitce do auta, a lidé si mysleli, že její outfit vybíral.

„Jitka se připravovala v našem zázemí Esquire Lounge,“ osvětlil pro Super.cz situaci Vaněk a jedním dechem dodal: „Líčila ji tady vizážistka Eliška Matějková. Já jsem ji ale neoblékal, jen jsem jí pomáhal dostat se do auta. Takové šaty se musí správně naskládat, aby mohla z auta důstojně vystoupit. Její kadeřník a manžel řešili jiné věci. Já jsem ale muž, který jí v této situaci chtěl jen pomoct.“

Stylista, který se stará o šatník Leoše Mareše i porotců SuperStar a ve Varech oblékl do smokingu Miroslava Donutila, Radka Štěpánka, či Václava Neužila, hereččinu modrou róbu pro Super.cz alespoň odborně zhodnotil:

„Jitka Čvančarová má nadváhu a není v takové formě, jak ji známe. Nejlepší možná varianta tedy byla obléknout ji do šatů, které zdůrazňují pas. To bylo splněno. Já osobně bych ubral materiálu v oblasti dekoltu a sáhl bych po černé barvě. Boris Hanečka ale neodvedl špatnou práci. Pracoval se siluetou a dělal maximum toho, co bylo možné,“ dodal Filip Vaněk. ■