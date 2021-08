Materiálními dary ji muž neuchvátí: Jsem romantička, říká krásná Hana Vagnerová

Hana Vagnerová Super.cz

"Ten film je překrásný. Už od přečtení scénáře jsem měla hroznou radost, že něco takového vzniká. Je to křehké, emotivní, opravdu vás to chytne za srdce. Je to dojemné a takový vánoční film být má. Viděla jsem polský originál, podle kterého Přání Ježíškovi vzniklo, a troufám si říct, že náš film bude opravdu lepší," pěje na snímek, který půjde do kin v listopadu, ódy herečka.

"Jsem velká romantička. Jen moji nejbližší o mně vědí, že jsem hodně křehký a emocionální člověk. Velice lehce se dojímám, jsem lehce zranitelná, což k tomu patří. A romantická gesta mě dokáží úplně položit, třeba jen to, že vám někdo vyloví mušličku. Romantické gesto přivítám stokrát radši než nějaké materiální věci," zasondovala ve své duši Hanka.

Na herečku se můžeme těšit i v dalších projektech. "Na podzim bude třetí série Lajny, takže budu opět Deniska, jenom blonďatá. Pak půjde do kin film švýcarské režisérky Fiony Ziegler Ztraceni v ráji, točila jsem i další film s Robertem Sedláčkem. Ale pracovně si dávám do konce roku mírnější režim. Měla jsem tu kliku, že jsem během pandemie dost pracovala, celé to bylo náročné a nějak cítím, že to zpomalení je pro mě v tuhle chvíli dobré," uzavřela. ■