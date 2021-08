Padesát byste jí netipovali: Kulatiny oslavila sexy latinskoamerická zpěvačka v plavkách

Thalía Profimedia.cz

„Všechno nejlepší k mým 50. narozeninám! Žiji si svůj život aniž bych světu vysvětlovala své špatné zkušenosti, já se z nich totiž učím. Nepočítám v životě ani lidi, kteří mi ubližují, ale oceňuji ty, kteří mě milují. Nenechte si do života vpustit zášť, závist či hněv, protože když tohle pocítíte nebo přijmete, zkracujete si kvalitní život. Já jsem vděčná za svou rodinu, přátele a lásku fanoušků a všem vám moc děkuji za přání,“ napsala k fotkám Thalía.

Zpěvačka je už 21 let vdaná za Tommyho Mottolu, vlivného hudebního producenta, který byl v minulosti ve vztahu i s jinou slavnou divou. V letech 1993 -1197 byl ženatý se zpěvačkou Mariah Carey a dokonce si zahrál Santu v jejím klipu k vánočnímu hitu All I Want for Christmas is You.

Thalía a Tony mají dvě děti. Dcera Sabrina Sakaë se jim narodila v říjnu 2007 a syn Matthew Alejandro v červnu 2011. ■