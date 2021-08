Tak velký výstřih ještě nikdy neměla: Krásná Veronika Khek Kubařová oslnila ve Varech

Veronika Khek Kubařová Super.cz

To, že by byla na akci za největší hvězdu, když se objeví v pohádce Tajemství staré bambitky 2, romantickém filmu Přání Ježíškovi i filmu Vyšehrad, skromně odmítá. "Spíš bych řekla, že jsem tady nejčastěji, než že jsem největší hvězda," míní Veronika, která si během natáčení dalšího filmu Přání k narozeninám odskočila na karlovarský filmový festival jen na pár hodin. Jak jí to slušelo, se můžete podívat v naší fotogalerii nebo na video. Na své poměry měla opravdu hodně velký dekolt.

"Mám radost, že každý film, který jsem tady prezentovala, je úplně jiný žánr. Všechno se natáčelo během pandemie, takže to bylo složitější. Z jednoho projektu jsem si odnesla i karanténu, takže jsem nemohla moderovat benefiční koncert pro Světlušku. Ta hrozba covidu byla všude kolem nás a o to víc je to teď takové srdečné, protože všichni vědí, co za tím bylo problémů," svěřila, když zvala diváky do kina. ■