Utajená projekce jen pro vyvolené: Petr Jákl už má film Žižka za 450 milionů hotový, do kin půjde až příští rok

"Vlastně jsem Michaela Canea tím, že mu Žižku promítnu, na festival trochu nalákal. A kdyby nepřijel, nic mu nepustím," řekl Super.cz Jákl. Caine, který je držitelem dvou Oscarů, ztvárňuje v Žižkovi smyšlenou postavu, rádce a pravou ruku krále Václava IV. "Nakonec to vidělo asi padesát lidí, kteří mě o to poprosili. Ale bylo to tajné, tak nevím, jak se to rozneslo," svěřil.

Kdy přesně uvidí Žižku běžní diváci v kinech, není přesně dáno. "Rád bych vám řekl, ale nemám křišťálovou kouli. Záležet bude i na covidové situaci v Americe, kde by měl mít Žižka světovou premiéru. Podle toho se nasadí zbytek světa. Hrozně bych chtěl, aby to bylo dřív u nás, ale nevím, zda tenhle boj vyhraju. Nicméně českou premiéru udělám taky. A doufám, že to bude v první polovině příštího roku," uvedl režisér.

"Já už bych to strašně chtěl lidem ukázat. Já jsem udělal svoje maximum, film, se kterým jsem spokojený. Člověk musí dělat ty filmy pro sebe, protože, kdyby přemýšlel, komu se to bude líbit, tak to není ono. Tohle je otisk toho, jak to vidím já, a bude skvělé, když další lidi řeknou, že by to takhle viděli taky," uzavřel. ■