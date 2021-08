Velká oslava u Luďka Soboty: Jeho krásná manželka oslavila 60. Věk byste jí ale nehádali!

Adriena Sobotová vypadá stále skvěle. Herminapress

„Zvláštní je, že padesátka byla v pohodě, ale 60 let mi připadá už hodně. Měla jsem nostalgickou chvilku a přemýšlela jsem, kolik let ještě budu aktivní a kolik mi zbývá. Hlavně si přeju, abych byla zdravá,“ nechala se slyšet Adriena, jež se smíchem prozradila, co jí popřál manžel Luděk.

„On moc na ty oslavy není, ale popřál mi, abych mu ještě dlouho vydržela, prý aby se měl o něj kdo starat. Takže on si vlastně přál sám sobě,“ smála se. Mezi gratulanty nechyběli rodinní přátelé Jiří Krampol (83), Světlana Nálepková (61), bývalý premiér Jiří Paroubek či ilustrátor Oldřich Dudek.

Zvláštností je, že Adriena se narodila 21. srpna, pět minut po půlnoci a její maminka a syn Ladislav 20. srpna. „Stačilo 5 minut a měli jsme s maminkou a se synem stejné datum narození. Láďa se měl narodit 14. září a narodil se 20. srpna. Beru to jako osudovou věc. Když ještě maminka žila, slavili jsme narozeniny všichni společně,“ dodala herečka a vzpomněla si na svůj největší narozeninový dárek.

„Když mi byly 4 roky, tatínek emigroval do Ameriky, a když mi bylo 18, tatínek přijel. Slavila jsem narozeniny s člověkem, kterého jsem skoro vůbec neznala. Ale bylo to fajn.“

Ani dárky k šedesátinám na sebe nenechaly dlouho čekat. „Od syna jsem dostala krásnou lampu. Manžel mi přidal na náušnice a od sestry jsem dostala náhrdelník, co jsem si vybrala. Ale největším dárkem jsou ti lidé, co jsou tady kolem mne. Byla jsem dojatá,“ neskrývala nadšení Sobotová, jež se pořád udržuje ve formě.

„Pravidelně sportuji, snažím se být optimistická. Mám ráda fajn lidi kolem sebe, teď se začíná rozjíždět i divadlo. Mám pocit, že nemám na vrásky čas. Ono to určitě přijde, ale může to ještě chvíli počkat.“

Čtyřicet let společného života s populárním hercem připravil Adrieně pestrý život. Ustáli to jen díky pořádné porci oboustranné tolerance. „Když jsem si Luďka brala, vůbec jsem netušila, že to tak dlouho spolu vydržíme. Luděk mi vždycky vypráví o holkách, se kterými kamarádil. Jako mladá jsem žárlila, ale teď si říkám, vždyť také zestárly a možná by koukal, jak dneska vypadají. A já když začnu vyprávět o mužských, tak on mi řekne, že to musel být nějaký blbec. Chlapi jsou srandovní,“ uzavřela Sobotová. ■