Těhotná Tereza Ramba ve Varech s krásnou maminkou: Jan Svěrák chtěl, abych se ve filmu svlékla, prozradila

Tereza Ramba Super.cz

" Vojta Kotek (33) odjel včera, Jan a Zdeněk Svěrákovi (85) teprve přijet mají, takže je to na mně," svěřila Super.cz těhotná herečka, kterou doprovodila aspoň půvabná maminka.

Jde o druhý film pánů Svěráků po snímku Po strništi bos, v němž měla možnost si zahrát. A do poslední chvíle nebylo jisté, zda roli doopravdy vezme. Jan Svěrák jí totiž volal s tím, že její postava by měla být obnažená, což Tereza zásadně odmítá. "Říkal, že má roli, o které si myslí, že bych ji krásně zahrála, ale že mi ji nenabízí, protože je nahatá a ví, že já se nikdy nesvlíkám. A já mu řekla, že někdy je důležitější spirit než obnaženost. Kdo vyhrál, uvidíte až ve filmu," vyprávěla.

Premiéra filmu, na němž probíhají dokončovací práce, je plánovaná na 14. dubna, to už bude mít Ramba po druhém porodu, tak by se ráda zúčastnila. "Ale po prvním porodu radši nic neslibuju. Jak jsou některé maminky ready už v šestinedělí, tak já nebyla ready ještě asi rok. Ale nechtěla bych si to nechat ujít, uvidím ovšem, v jaké budu kondici," upřesnila.

Momentálně se ale cítí dobře, ani moc nepřibrala. "To mám po mámě, vždycky vypadám jako mravenec, akorát mám ten zadek obráceně. Všechno mi zůstane a mám obrovské břicho. Ale ta těžká doba ještě přijde," smála se Ramba, která už končí s pracovními povinnostmi a chystá se na mateřskou dovolenou. ■