Ve Varech oslavili s manželem 10. výročí. Českou krásku si její muž odvedl v noci domů z rockového klubu a už u něj zůstala

Kateřina Wohlmann Votavová Super.cz

Modelka Kateřina Wohlmann Votavová (34) oslavila na filmovém festivalu v Karlových Varech desáté výročí s manželem, podnikatelem Jiřím Wohlmannem. Počítá to od prvního dne seznámení. Není divu, po vášnivé noci už u něj zůstala natrvalo.

"Beru to od seznámení. ale my spolu opravdu žijeme vlastně od prvního dne," řekla Super.cz Votavová. "Sedlo to. Poznali jsme se v rockovém klubu, pár drinků, odvezl si mě domů, druhý den už byla večeře a už jsem se stěhovala," usmívá se modelka.

S manželem žijí v Českých Budějovicích, byt mají také v Praze. "V Praze jsme hlavně v týdnu, na víkendy jezdíme do Budějovic. Já to tam miluju, i když z jihu nepocházím. Mám tam spoustu přátel, kteří jsou už mojí druhou rodinu. Určitě přesun jinam neplánujeme," dodala. ■