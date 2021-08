Na mole bývá tahle česká kráska nejstarší, a ještě předvádí modely s rozparkem, který odhaluje kalhotky

Kateřina Wohlmann Votavová Super.cz

Se sexy odhalenými modely na přehlídkách problém nemá. "Rozparek je i tady hodně zrádný, hodně vysoký. Já to ale neřeším. Já se snažím se nezabít na podpatcích, víc mě nezajímá. Když ukážu něco víc, je to lidský," řekla Super.cz Kateřina na módní show Zuzany Lešák Černé.

V 34 letech byla nejstarší ze všech modelek. "Momentálně jsem tady byla nejstarší. Řeším to v poslední době docela často. Ale říkám si, že dokud je poptávka, je o mě zájem, jsou nabídky, tak jsem vděčná, že můžu chodit, být mezi mladýma holkama," vysvětluje.

Motivuje ji to. "Když máš vedle sebe mladý holky, je to znát. Ale já se snažím udržovat, věnuju se sportu. Jsem na sebe tvrdá, dělám to kvůli sobě, musím se dobře cítit," dodala. ■