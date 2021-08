Nejdražší model luxusní párty ve Varech? Návrhář si sám ušil košili z 24karátového zlata

Jakub Poner si ušil košili ze zlata. Super.cz

"Je to síťovina pletená z kovových nití, která obsahuje 24karátové zlato. Stojí to hodně," řekl Super.cz Poner. "Košile byly špinavé nebo zmuchlané, tak jsem si to spíchnul na poslední chvíli. Původně to měla být látka pro někoho jiného, zůstala pro mě," prozradil.

Vedle něj zářila i jeho sestra Nikol. Té ušil šaty ze starší látky. "Byly to původně šaty z loňské kolekce, Nikol jsme vytvořili nový model ze starých šatů," dodal návrhář. ■