Na další párty si chce pořídit termoprádlo. Daniela Peštová ve Varech opět zabodovala

Daniela Peštová Super.cz

Předpověď počasí akci nepřála, větší část večera pršelo. Daniela oblékla model, který se přesně hodil do chladnějšího počasí. Jak vybírá modely pro případy takového počasí?

"Jsem ve Varech teprve potřetí. Zatím jsem se to nenaučila. Jestli nás ještě někdy pozvou, tak si pořídím termoprádlo. Na této párty je vždycky zima. Příště v termoprádle," řekla Super.cz s úsměvem Daniela.

Pavol Habera (59) opět vynesl luxusní oblek. "My to máme jednoduché. My jen děláme doprovod tomu hlavnímu. Snažím se to nepokazit Daniele," prozradil Pavol. "Zeptal jsem se, jakou kravatu si mám vzít, Daniela řekla černou," dodal. ■