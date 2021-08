Takhle ji neznáte! Partnerka miliardáře Janečka na nejluxusnější párty ve Varech dorazila v rockové kožené bundě

Lilia Khousnoutdinová Super.cz

"Jdeme s dvěma teenagery, musela jsem být in, jinak bych byla staromódní. Dnes je to práce stylistky. Šaty jsou Diva, šperky Apart, bundu netuším. Vše je zapůjčené," řekla Super.cz Lilia Khosnoutdinová.

I když si přivedla rozsáhlou garderobu, zatím nic nevyužila. "Mám s sebou hodně šatů, žádné jsem zatím nevynesla. Experimentuju tady s půjčenými modely. Odjíždíme zítra. Možná se ještě dnes zajedu převléct," prozradila.

"Vezla jsem jeden vak. Neměla jsem čas se složitě balit. Hlavně jsem potřebovala sbalit mimino. Kočárek, sedačka, korbičky... Ono moc místa na kufry nezbývá," dodala s úsměvem. ■