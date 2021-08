Na mejdan vyrazila v pyžamu: Bára Mottlová si užívá Vary. Co mi přijde do cesty, urvu, svěřila

Bára Mottlová Super.cz

Na večírku vypadala jako z filmu Flashdance, eventuálně by se dala přirovnat i k Olivii Newton John. "Konečně mám ve Varech velmi pohodlný outfit, i když to vypadá trošku jako pyžámko. Od toho jsou ty Vary, abychom si trochu ujeli. A zklamu svoje fanoušky, že nemám žádný výstřih. Ale určitě se k dekoltům vrátím," slibuje.

Program na festivalu má spíš prázdninový. "Je fakt, že si nedávám žádné mety jako stihnout sedm filmů za den. Co mi přijde do cesty, to urvu. A hlavně si dám nějaké dobré jídlo, to je pro mě důležité," smála se. ■