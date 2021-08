Přes Hollywood se konečně dostala k hlavní roli v Česku: Krásná blondýnka hrála i s Judem Lawem

Tereza Srbová Super.cz

Trvalo to dost dlouho, než dostala hlavní roli i doma. Herečka a modelka Tereza Srbová se pohybuje hlavně mezi Londýnem a Los Angeles a proslavila se rolemi ve filmech Eastern Promises Davida Cronenberga, Red Joan od Trevora Nunna a seriálem HBO Protiúder. Na podzim začíná konečně natáčet hlavní roli ve filmu Dana Svátka.

My jsme se s ní potkali na karlovarském filmovém festivalu, protože natočila spot pro nadaci Pink Bubble, která je letos nadačním partnerem festivalu. Podle toho se také na akci oblékla do růžových šatů, ve kterých vypadala jako bonbónek. "Jak je vidět, furt žiju tím projektem," smála se." S Martinou Šmukovou, ředitelkou nadace, nás seznámila naše společná manažerka a už loni jsme uvažovaly, že bychom mohly nějak spojit síly. Pak se mi v květnu ozvala, tak to bylo docela narychlo," vyprávěla.

V Los Angeles, kde s manželem žije, nebyla od února, protože natáčení měla v Evropě. "Během největšího lockdownu jsem pendlovala mezi Českem a Maďarskem, kde se natáčel americký seriál. Manžel za mnou aspoň na pár týdnů přijel, ale byla to největší doba odloučení, tři měsíce," svěřila.

Návrat do Ameriky dlouhodobě neplánuje. Čeká ji totiž další české natáčení. "V říjnu budeme točit s Danem Svátkem. Film se jmenuje Dvě slova jako klíč, je to nádherný scénář, který jsem si přečetla už před dvěma lety. Tak snad už to dopadne," doufá s tím, že zatím je práce přednější a zakládat rodinu ještě neplánuje. "Zeptejte se mě třeba za rok," krčila rameny. ■