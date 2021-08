Transgender Jessica Alves odcestovala do Brazílie, kde by měla podstoupit vysněnou transplantaci dělohy

Jessica Alves Profimedia.cz

„Jsou tu velmi dobří doktoři, kteří to jsou schopni udělat. Ta operace je u mě možná, protože je to stejný proces jako u biologických žen. Pro transgender ženu je to opravdu to samé,“ uvedla pro The MailOnline Jessica, která dá na radu doktorů, a pokud jí po vyšetřeních sdělí, že to není bezpečné, nepůjde do toho. Podle nich je operace teoreticky možná.

Alves by se tak stala první známou transgender ženou, u které se operace provedla. V tuto chvíli prochází testy a transplantace by ji údajně měla vyjít na zhruba 900 tisíc korun.

„Abych mohla otěhotnět, využiji možnosti umělého oplodnění. Abych byla upřímná, neznám míru úspěšnosti, protože o tom není moc dohledatelných zpráv. Lidé to podstupují, ale v tichosti. Možná jsem první transgender, která to podstupuje, ale je možné, že už tuto operaci někdo měl a jen o tom nemluví,“ uvedla dále Alves.

Jeden případ transplantace dělohy u transgender ženy byl zdokumentován, ale jako neúspěšný. Dánská umělkyně Lili Elbe (na motivy jejího příběhu byl v roce 2015 natočen film Dánská dívka) ovšem zemřela měsíc po operaci na komplikace s ní spojené. V té době byl tento zákrok čistě experimentální.

Zatím bylo po světě provedeno jen několik transplantací dělohy a pouze v pár případech ženy dosáhly otěhotnění a porodily děti. Neuvěřitelné zákroky už proběhly i v České republice a v roce 2019 se narodilo první dítě ženě, která tuto stále ještě velmi neobvyklou operaci podstoupila. První transplantace dělohy v ČR byla provedena lékaři z IKEM v roce 2016. Pacientkou byla třicetiletá žena s vrozenou vadou, která jí neumožňovala mít vlastní dítě. Dárkyní byla tehdy její třiapadesátiletá matka.

U transgender ženy navíc lékaři předpokládají, že by musela rodit za pomoci císařského řezu. ■