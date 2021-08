Proč je ohledně vztahů tajemná: Krásná herečka Petra Nesvačilová konečně promluvila

Petra Nesvačilová Super.cz

Seriál Osada, který poběží na obrazovkách od začátku září, by měl být opravdu vtipný. "Já se směju a věřím, že se budou smát i diváci. Už jsme měli projekce a lidé se bavili. Ale každý je jiný a má jiný styl humoru. Já jsem taková Peggy Bundová po česku," míní Petra.

Ta si v Osadě zahraje postavu kadeřnice. Konečně tak zúročí i svoji neuvěřitelnou hřívu do pasu. "Dokonce jsem se i zdokonalila v tom stříhat si sama konečky vlasů. Ale přiznám se, že u mé kadeřnice je mi pohodlněji, když si od ní nechám ostříhat maximálně pár milimetrů," smála se.

Film i seriál natáčela během pandemie. Sice to bylo komplikovanější, nicméně aspoň využila čas, kdy nemohla ani hrát divadlo. Při natáčení vystřídala několik hereckých partnerů. O těch skutečných ale už Petra dlouhou nemluví. Takže vlastně není vůbec jasné, jak je na tom v soukromí.

"Já o nich mluvila a potom jsem si uvědomila, že by to mohlo být těm partnerům nepříjemné. Možná jim vadí, že je nikam ani neberu. Musejí to přežít. Ale uvidíme, jsem tajemná. Možná vám někdy někoho ukážu, a to se těšte," uzavřela se smíchem. ■