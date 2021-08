V Ostravě vyrostla další filmová hvězda: Štěpán Kozub jde z filmu do filmu

Štěpán Kozub Super.cz

"Jsem samozřejmě rád, že za poslední dva roky se mi podařilo udělat filmy, za kterými si stojím, a s lidmi, které mám rád a jejichž práce si vážím. Je to pro mě radost," míní Štěpán, jehož role v každém zmiňovaném filmu jsou velmi odlišné. "Myslím, že je dobré neprosazovat svoje ego za každou cenu a někdy jen posloužit, dá se docílit toho, že je člověk tvárnější. Jde i o respekt k profesi," myslí si.

Zatím měl štěstí, že role nikdy nemusel brát jen kvůli penězům, a to ani v období pandemie, kdy se sice nemohlo hrát divadlo, ale s kolegy se vrhl na online formy. "Když kývnu na spolupráci a scénář, důvodem jsou lidi, kteří to dělají, nebo kvůli tomu textu. Mám štěstí, že práce, kterou dělám, mě pěkně živí," svěřil.

Popovídali jsme si samozřejmě i o jeho roli ve Zbožňovaném. Zajímalo nás, zda opravdu umí hrát na housle, které tam bravurně ovládá. "Hudbu cítím, rytmus v sobě mám. Zpívám, s kolegou jsme loni nahráli album, které má relativně pěknou odezvu u lidí. Nástroj ale neovládám. Musel jsem navštěvovat hodiny houslí, což pro mě bylo pekelné, protože je to velmi složité. Měl jsem hodin opravdu jen pár, takže jsme se z toho museli filmově vylhat. Ale naučil jsem se housle aspoň pořádně držet," prozradil.

Na závěr jsme ještě zažertovali na téma, že by se mohl díky rostoucí popularitě stát idolem dívek a žen. Měla by u něj nějaká šanci, i když je ženatý? "Tak to určitě ne. Manželce by to vadilo," smál se Štěpán. ■