Kolegové, přátelé, nebo milenci? O vztahu krasavce Channinga Tatuma a Zoë Kravitz se nepřestává spekulovat

Zoë Kravitz a Channing Tatum spolu tráví hodně času. Profimedia.cz

O tom, že je mezi nimi víc než přátelství, se začalo spekulovat poté, co se po městě proháněli na kole v objetí. Dvojici spojil filmový projekt, hereččin režisérský debut Pussy Island, pro který obsadila Channinga do hlavní role.

Zdroje z jejich okolí tvrdí, že práce přerostla v lásku a hvězdy randí. Kravitz ani Tatum se k věci zatím nevyjádřili.

Je to skoro devět měsíců, co Zoë zažádala po 18 měsících manželství o rozvod s Karlem Glusmanem. Tatum byl naposledy ve vztahu se zpěvačkou Jessie J, se kterou začal randit po rozchodu s manželkou Jennou Dewan v roce 2018. S tou byl ženatý devět let a mají osmiletou dceru Everly. ■