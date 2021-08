Tom Cruise šokoval fanoušky v Británii: Tohle jídlo si objednal hned dvakrát za sebou

„Bylo nám ctí, že Tom Cruise zavítal do naší restaurace v Birminghamu. Objednal si naši slavnou kuřecí Tikka masalu a chutnala mu tak moc, že ještě než ji dojedl, objednal si další. To je pro nás ten největší kompliment,“ uvedla na Twitteru restaurace a přidali i společný snímek, kde stojí herec v popředí.

It was an absolute pleasure to welcome Tom Cruise to Asha's Birmingham yesterday evening



Tom ordered our famous Chicken Tikka Masala and enjoyed it so much that as soon as he had finished, he ordered it all over again - The greatest compliment pic.twitter.com/gemd7QJUEg