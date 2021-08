Díky přátelství s knězem se oženil v klášteře, kde to nebývalo zvykem: Martin Dejdar zavzpomínal na svatbu

Martin Dejdar Super.cz

Brzy to bude 30 let, kdy se herec Martin Dejdar (56) dal dohromady se svou ženou Danielou. Před 27 lety si řekli ano a z jejich manželství vzešly dvě děti, dospělý syn Matěj a dospívající Sára. Dejdarovi dnes patří k nejstabilnějším párům českého showbyznysu.

„Je to o tom, že se ti dva lidé musí mít rádi a musí k sobě najít určitou cestu, mít obrovskou dávku tolerance jeden vůči druhému a vědět, co společně chtějí. Je to o kompromisech, je to o domluvě,“ vysvětlil Super.cz herec a moderátor.

S krásnou Danielou, která mu pomohla zorganizovat charitativní golf na Karlštejně, kde jsme se setkali, se oženil v roce 1994 a na sociálních sítích se nedávno pochlubil momentkou ze svého archivu. Svatba to prý byla nezapomenutelná.

„Díky našemu přátelství s páterem Aloisem Kánským, který nás oddával a křtil nám obě děti, jsme měli svatbu ve Strahovském klášteře, což tehdy nebylo běžné,“ svěřil nám herec. A to nebylo jediné milé překvapení. „Můj kamarád Jan Hasenöhrl, světový trumpetista, nám troubil z kúru,“ vzpomíná s úsměvem. ■