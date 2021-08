Sexbomba z Takové moderní rodinky promluvila o rakovině štítné žlázy: Diagnózu jí sdělili, když jí bylo 28 let

Sofia Vergara Profimedia.cz

„Když jsem v 28 byla na preventivní prohlídce u doktora, nahmatal mi na krku bulku. Dělali mi mnoho testů a nakonec řekli, že mám rakovinu štítné žlázy. Když jste mladí a řeknou vám slovo rakovina, váš mozek to nepobírá, ale snažila jsem se nepanikařit a raději si zjistit všechny možné informace,“ popsala během charitativní události organizace Stand Up To Cancer.

„Přečetla jsem každou knihu a zjistila si, co se dalo. Měla jsem štěstí, že na to přišli brzy a podpořili mě lékaři, a především moje rodina.“

„Hodně mě to naučilo. Nejen o rakovině, ale také o tom, že v době krize musíme držet spolu.“

K události, která probíhala napůl online, napůl živě, se připojily i další slavné osobnosti jako Jennifer Garner, zpěvačka Ciara, Matthew McConaughey, Bradley Cooper nebo Reese Witherspoon, která speciál produkovala, a další.

Herečce vyoperovali štítnou žlázu. Když se po operaci zotavovala v nemocnici, podali jí ještě radioaktivní jód, aby odstranili zbytky rakovinových buněk. Po tu dobu se musela kompletně izolovat, nesměli k ní ani zdravotníci a jídlo jí podávali pode dveřmi.

„Měla jsem velké štěstí, tenhle typ rakoviny je většinou velmi nenápadný a přijdete na ni, až když je pozdě,“ uvedla v minulosti. Od operace se herečce rakovina naštěstí nevrátila. ■