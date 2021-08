Nádherná i po sedmdesátce: Podívejte se, jak si Vary užívá Jana Švandová

Jana Švandová Super.cz

Na čtyři dny si odskočila do víru karlovarského filmového festivalu užít filmy a kamarády herečka Jana Švandová (74). Na svůj věk nejen výborně vypadá, ale je i neuvěřitelně vitální. "Jako Popelka o půlnoci spát nechodím, ale noci už do rána neprotahuju. První den jsem šla spát v jednu, uvidíme, jak to bude dál," smála se Jana.