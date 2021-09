I v lockdownu tvrdě dřela na postavě a tohle je výsledek! Česká topmodelka se ukázala v parádní formě

Denisa Dvořáková Super.cz

"Do Ameriky nemůžu, opět i některé evropské země zase zavádějí opatření, karantény. Já se dozvídám práci dva dny předem, být v karanténě týden nemůžu. Pro mě je cestování po Evropě stále velmi složité," řekla Super.cz Denisa.

"Tuto práci dělám už skoro šestnáct let. Občas práci mám, ale není to to, na co jsem zvyklá. Doufám, že se to brzy vrátí," věří topmodelka.

Postavu si udržovala i během lockdownu. Nemá gram tuku navíc. "Začala jsem cvičit se svojí vlastní vahou. Cvičila jsem doma, začala jsem běhat, chodila jsem na dlouhé procházky se psem. Jsem stále v pohybu, baví mě to," dodala vítězka Elite Model Look 2006. ■