Krásná exmanželka pravé ruky Jiřího Bartošky vybírá ve Varech pro charitu: Dejte si sklenku, ať pomůžete, prosí

Martina Šmuková Super.cz

Zajímavostí je, že si Martina musela se svojí nadací několik let počkat, aby to nevypadalo jako protekce. Je to totiž bývalá manželka Kryštofa Muchy, výkonného ředitele karlovarského festivalu, který je pravou rukou prezidenta Jiřího Bartošky (74).

"Tehdy jsem pracovala s nadací Krtek a nemohla jsem tady právě kvůli možné protekci být. O to raději jsem byla, když se mi Kryštof ozval s nabídkou, že bychom mohli být nadačním partnerem. Máme spolu dobré vztahy," řekla Super.cz Šmuková, která má stejně jako její ex už dávno nového partnera.

Velkou radost měla z toho, že už při první sklence, kdy se projekt spolupráce nadace a festivalu představoval, jeden z přítomných vydražil limitovanou lahev Moët Chandon s podpisy známých tváří za půl milionu korun. V našem videu Martina vysvětlila, na co vybrané peníze půjdou. ■