První rozhovor s krásnou dcerou Munzarové a Dvořáka: Anička (19) má skoro milion sledujících!

Anna Dvořáková Super.cz

Anička dorazila jako doprovod svého otce na karlovarský filmový festival, kde Super.cz jako prvnímu médiu poskytla rozhovor, který můžete v plném znění vidět v našem videu. "Jsem strašně vděčná tátovi, že mě sem vzal. Jsem tady úplně poprvé a nestačím se divit a koukat všude okolo," svěřila půvabná dívka, která se prý s otcem radila i ohledně garderóby. "Konzultovali jsme to přes facetime," prozradila.

Jako hvězdu sociálních sítí už Aničku do svého videoklipu obsadil Radek Banga. Nebránila by se ani dalším hereckým příležitostem. "Hraní by mě strašně bavilo, to žádné tajemství není. Už se v tom pohybuju od malička, tak je to jasné. Ale přemýšlela jsem spíš o zahraničí, protože mám ráda angličtinu a i na TikToku mám kontent právě anglicky," svěřila. ■