Nenáviděla rozhovory s hvězdami s dokonalou váhou po porodu, teď je na tom stejně! Vignerová ukázala nohy v ultrakrátké mini

Aneta Vignerová Super.cz

"Nesnáším, když to sama slyším, ale i mně je to podobné. Šlo to samo. Bohudík. Pořád lítám kolem malého, stále ho zvedám, mám poprvé v životě fitko díky Jiříčkovi. Našla jsem zdravý životní rytmus až díky němu," řekla Super.cz Aneta.

"Ještě trošku bříško pokulhává, to ještě vyšperkuju. Ale ano, jsem na své váze," dodala s úsměvem na Moët párty v rámci filmového festivalu v Karlových Varech.

Stále se věnuje modelingu a nabídky přicházejí i po porodu. "Modeling se dá dělat v každém věku. Už to nebude tak, že budu létat do zahraničí, ale můžu dělat krémy 30 plus. Měla jsem už nabídku na přehlídku Beaty Rajské, to tady nebudu, nedávno jsem šla pro Natali Ruden. Klienti stále chtějí zralé ženy," uzavřela.

"Celulitida začíná pod zadkem, ten je pod sukní. V plavkách jsem dlouho nebyla, na to se moc netěším. Samozřejmě ji mám taky. To k věku patří. Buď to člověk trošku opečovává, aby to nebyla hrůza, což se mi docela daří, nebo se na to vykašle, a to je pak blbý," prozradila Aneta. ■