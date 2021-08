Aneta Vignerová dala syna poprvé na hlídání a vyrazila juchat do Varů: Takhle jí to rok a půl po porodu sluší

Aneta Vignerová Super.cz

Modelka Aneta Vignerová (33) a Petr Kolečko (37) vyrazili poprvé od narození syna Jiříčka do společnosti a chlapečka svěřili chůvě. Aneta přiznala, že je to hodně zvláštní pocit být poprvé bez syna. "Jsem z toho lehce nervózní. Ale ta nervozita z toho, že jsem po dlouhé době mezi tolika lidmi, to vyrovnává. Je to příjemný, tolik na to nemyslím," řekla Super.cz Vignerová.