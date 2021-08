Ikonickou hřívu si nechala narůst kvůli němu: Moderátorka Saskia Burešová dojemně vzpomíná na kolegu Eduarda Hrubeše (✝84)

Saskia Burešová zavzpomínala na Eduarda Hrubeše. Foto: Petr Hloušek, Právo

V sobotu dopoledne český zábavní průmysl zdrtila zpráva o skonu moderátora Eduarda Hrubeše (✝84). Do uměleckého nebe se odebral ve věku 84 let a jeho odchod pochopitelně zdrtil i kolegy z oboru.

Jednou z významných televizních osobností, která Hrubeše oplakává, je i legendární moderátorka Saskia Burešová (75), jeho kolegyně nejen z pořadu Poštovní schránka.

„Měli jsme spolu pořad v 60. letech. Hrubeš tehdy začínal moderovat a potřeboval k sobě partnerku. Probíhaly na tu dobu netradiční konkurzy, ze čtyř finalistek, mezi nimiž jsem byla i já, pak vybírala porota i diváci. A nějak se stalo, že jsem to vyhrála,“ zavzpomínala na společné moderátorské začátky pro Super.cz paní Burešová.

A světe, div se, Eduard stojí i za jejím ikonickým účesem, bez kterého si Saskii televizní diváci dnes už snad ani nedovedou představit.

„On za mnou pak přišel a říká ‚Hele, víš co, nech si narůst dlouhý vlasy. Já bych si strašně přál, aby moje partnerka měla dlouhý, tmavý vlasy.‘ Já jsem tehdy měla mikádo, takže vlastně mohl za to, že jsem si je nechala narůst,“ podělila se o vzpomínku.

S kolegou si rozuměli po profesní stránce i v soukromí. V průběhu let spolupracovali dokonce na více projektech. „Byli jsme výborní partneři, televizní i netelevizní. Stále jsme byli propojení. Velmi jsem se přátelila s jeho ženou Blankou, často jsme se navštěvovaly.“

Odchod milého kolegy ji tak pochopitelně velmi zasáhl. „Dozvěděla jsem se to ráno a musím říct, že mě to zlomilo, protože jsem to nečekala, i když jsem věděla, že na tom v poslední době nebyl nejlépe,“ přiznala.

„Je to velmi smutné, dnes pro něj pláče i nebe,“ zhodnotila na závěr deštivé počasí, které smutnou událost provázelo. ■