Jak zvládá Cameron Diaz (48) péči o roční dceru? Bez pomoci chůvy bych to nedala, přiznává

Cameron Diaz Profimedia.cz

S manželem Benjim Maddenem přivítali dcerku Raddix na svět před 20 měsíci a bez chůvy by to prý nedali. „Víte, máme pečovatelku, která nám s ní pomáhá. Vůbec nevím, jak to matky bez pomoci zvládají. Opravdu tomu nerozumím,“ přiznala hollywoodská hvězda.

„Cítím s nimi, jsou to hrdinky. Je to vyčerpávající, když nemáte nikoho, komu byste dítě mohli předat,“ nechala se slyšet a oblíbený komik s ní souhlasil.

„Přesně. Svěříte mi moje děti na hodinu a jsem hotový. Nemám šanci. Pořád se rozhlížím po někom, kdo mi pomůže. Nechápu, jak to lidé zvládají. Jsem vyděšený, když má manželka někam jít,“ pobavil přiznáním.

Herečka dcerku ale ani v nejmenším nezanedbává. „Všechno začíná a končí s ní. Je to jenom o jejích potřebách. Vařím všechna jídla. Vstávám s ní a manžel ji uspává. Jsme sehraní,“ popsala, jak funguje jejich domácnost.

„Velmi mě to naplňuje, je to nejkrásnější období v životě. Mít rodinu, být vdaná a mít malého drobečka je absolutně to nejlepší,“ dodala s tím, že na hraní by jí nezbývala energie, i kdyby se k filmu chtěla vrátit.

Ačkoliv miluje hraní, uznala, že ji kolem čtyřicítky přestal život ve světle reflektorů naplňovat. Až když poznala manžela Benjiho, pocítila touhu založit rodinu a mít víc času pro sebe. Úplně bez práce ale není. S kamarádkou Katherine Power vlastní značku vína Avaline, kterou hojně propaguje i na sociálních sítích. ■