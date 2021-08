Do Varů dorazila i Eva Burešová se svojí láskou: Takhle jim to s Přemkem Forejtem seklo na kolonádě

Eva Burešová a Přemek Forejt Michaela Feuereislová

Úplně nenápadní. To si možná mysleli, když vyrazili na romantickou procházku po kolonádě. To by si na to ale asi Eva Burešová (28) s přítelem Přemkem Forejtem museli najít jinou roční dobu. Tady ani sluneční brýle nepomohly.

Pár vyrazil do Karlových Varů v době mezinárodního filmového festivalu, kdy jsou ulice a kolonády plné nadšených diváků, a to nejen artových filmů, ale také televizních pořadů, v nichž Eva s Přemkem v poslední době září.

Jak můžete vidět na snímcích, sice se fanoušci Slunečné i Master Chefa drželi a neskákali na svoje idoly s památníčky a žádostmi o společné fotografie, nicméně zraky na ně upírali. "Jsme tady jako všichni," smála se Eva na dotaz Super.cz, zda mají s partnerem ve Varech nějaký specifický pracovní program.

"Jsme tady jen na kukačku, je to naše společná premiéra. Ani jednou jsme tady nebyli jako návštěvníci. Já to dvakrát zahajovala, ale nikdy jsem si to neprošla. Tak si to tady teď užíváme a je to moc fajn," dodala. ■