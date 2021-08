Ve Varech jako antická bohyně: Jitku Schneiderovou ale čeká role uťáplé paní, kterou zdědila po Evě Holubové

Jitka Schneiderová Super.cz

Jako antická bohyně vypadala na zahajovací párty karlovarského filmového festivalu herečka Jitka Schneiderová (48). Ta se spolehla na služby stylisty. "Není to ani tak kvůli nedostatku času, spíš je to tak specifická událost, že si člověk rád nechá poradit, aby to bylo na jistotu," míní Jitka.