Zuzana Stivínová ve Varech protestovala proti povinnému covidovému náramku. Nakonec jeho význam pochopila

Zuzana Stivínová Super.cz

Zuzka se na zahajovacím večeru pochlubila novou kabelkou, kterou jí koupil manžel, zbytek outfitu kromě bot si vypůjčila. Úplně příjemné jí nebylo, že mezi luxusní šperky musela zakomponovat také povinný náramek, který okolnímu světu sděluje, že má za sebou kompletní očkování proti covidu.

"Přiznám se, že jsem protestovala, jestli si to nemůžu dát do kabelky nebo někam schovat. A právem mi vysvětlili, jak by k tomu ostatní přišli, že bych třeba vypadala, že nejsem překontrolovaná, což není pravda. A jsem tak šťastná, že tady můžeme být, že budu dodržovat veškerá pravidla. Byla jsem přesvědčená, že budu muset být celý den v roušce, vůbec mi to nevadilo, hlavně, že se můžeme potkat," upřesnila Zuzana.

Právě setkání s kolegy a přáteli bylo hlavní motivací, proč do Karlových Varů přijela. "Jsem tady hlavně proto, abych potkala Barťáka a ostatní kamarády. To je ještě víc než to, že jsem přijela prezentovat některé věci jako je film Michaely Pavlátové Maad, moje slunce, kde namlouvám hlavní postavu," zmínila snímek o příběhu Češky provdané do Kábulu. "Mám tady samé příjemné povinnosti," dodala a v našem rozhovoru svěřila, kdy ji budeme moci vidět i jinde. ■