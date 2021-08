Předloni se ukázala ve Varech polonahá, letos opět zářila: Topmodelka Dvořáková prozradila, jak to má teď s chlapy

Denisa Dvořáková Super.cz

"V jednoduchosti je krása. Vybarla jsem české designery. Šaty jsou od Zuzany Kubíčkové. Říkala jsem si, že předloni jsem byla velmi odhalená, tak jsem letos udělala zase změnu. Cítím se v nich krásně," řekla Super.cz Dvořáková.

Krásná Denisa je nyní bez partnera. "Do Varů jsem přijela s kamarádkou, potkala jsem tady spoustu známých, pánský doprovod nepotřebuji. Nyní partnera nemám," přiznala.

Denisa byla vdaná za bývalého fotbalistu Martina Hromkoviče. Ten ji nahradil tenistkou Belindou Benčič, aktuální olympijskou vítězkou.

"Mám to uzavřené. Už třetím rokem jsem zpět v Praze, jestli jim to klape, tak jim držím palce. Minulost jsem nechala v Bratislavě, v Praze jsem začala nový život. Nezraňuje mě to, není mi to nepříjemné," dodala. ■