Martha Issová nejen o zahajovacím karlovarském filmu: Ve čtyřiceti jsem chtěla být jako víla

S herečkou Marthou Issovou (40) jsme si už o její roli Dany Zátopkové v životopisném filmu jejího manžela Davida Ondříčka povídali opravdu hodně. Proto jsme se v rozhovoru tématu dotkli jen lehce. "Covid nám zasadil do života spoustu pochybností, třeba i to, že když točíte film, jestli se bude hrát v kinech. Ale vypadá to, že jsme na dobré cestě. Jsem šťastná, dojatá a rozechvělá," svěřila.