Tenhle pár neměl konkurenci! Pavol Habera a Daniela Peštová na červeném koberci ve Varech jenom zářili

Topmodelka oblékla šaty Amen, které doplnila šperky Bvlgari. Haberovi to seklo v novém obleku od oděvní značky Blažek. A stali se nejlépe oblečeným párem zahájení.

"Jsme tu potřetí, každý si ale myslí, že sem jezdíme roky. Zdržíme se několik dní," řekla Super.cz Daniela.

Rok byli oba bez práce. Prozradili, že si ale období užili, mohli se více věnovat rodině. "Bylo to složitější v rámci naší práce, ale užili jsme si rodinu. Mělo to jiné výhody. Nikam se nehoníme, celé se to uklidnilo. Možná jsme našli to, co jsme měli hledat dávno. Trošku si odpočinuli," řekl Super.cz Habera.

"Byli jsme jako rodina spolu. Jsme jedni z těch šťastnějších, nemuseli jsme řešit zásadní věci," doplnila Peštová.

Haberu nyní čeká SuperStar a příprava turné s kapelou Team. "Chtěli bychom s Teamem jet turné, budeme mít 40 let, já šedesátku. Chtěli bychom připravit turné Team 100," dodal zpěvák.

"Jestli mě tato doba něco naučila, tak to, že si plánovat nemůže člověk vůbec nic," dodala topmodelka ohledně svých plánů. ■