Bolek Polívka poprvé ve společnosti se svými nejmladšími dětmi: Tohle je jeho nádherná dcera Mariana

Bolek Polívka s rodinou Super.cz

Na zahájení filmového festivalu zářili. Hlavně dcera Mariana, ze které vyrostla neuvěřitelná kočka! "Mají už rozum, bude to tady pro ně zážitek," řekl Super.cz Bolek. "Je to kulturní věc, která dlouho nebyla, užijeme si to. Jsem ráda, že tady mám celou rodinu pohromadě. Je to tady premiéra celé naší rodiny. Jak řekl Barťák, Bolku, ty už sem patříš," doplnila herce jeho krásná žena Marcela.

V Karlových Varech se zdrží do neděle. "Jak říká Bolek, z baru do Varů," smála se Marcela Polívková, které to moc slušelo.

"Připravovala jsem se velmi rychle. Měla jsem na výběr více barev, vyhrála černá. Zůstala jsem věrná své za svobodna oblíbené černé," dodala.

"Táhne mi to zrak silně dolů," zhodnotil vtipně sexy róbu své paní na závěr Bolek. Jeho krásnou rodinu si můžete prohlédnout v galerii. ■