Tohle jsou všechny róby ze zahájení karlovarského festivalu: Která je top a kdo propadl?

Krásné dámy na karlovarském filmovém festivalu Michaela Feuereislová

Část známých hostů dorazila na zahájení 55. ročníku karlovarského filmového festivalu po červeném koberci, jiní přišli nenápadně vnitřním vchodem, takže bylo těžké všechny vypátrat. Ale aspoň jsme se o to pokusili.

Některé dámy daly na pomoc stylistů a modely včetně šperků si vypůjčily od domácích i zahraničních návrhářů, aby na největším filmařském svátku co nejlépe reprezentovaly a zářily v šatech v široké barevné škály. Našlo se jen málo žen oblečených do černé, jako by relativní návrat k normálnímu životu chtěly oslavit i radostnými tóny.

V naší bohaté fotogalerii se podívejte, jak to slušelo modelkám Daniele Peštové (50), Haně Soukupové (35) či Denise Dvořákové, ale i herečkám Jitce Schneiderové (48), Haně Vagnerové (38) nebo Barboře Polákové (37), které si s nimi v půvabu nezadaly. ■