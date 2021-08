Polyamorie, masochismus, obsese: Takhle mluví o filmu Zátopek, který zahajoval karlovarský festival, jeho režisér

David Ondříček Super.cz

Konečně se mu splnil sen a na filmová plátna vstoupil jeho opečovávaný projekt, film Zátopek, který zahájil karlovarský filmový festival. Než režisér David Ondříček snímek o legendě československého sportu v hlavních rolích s Václavem Neužilem a svou manželkou Marthou Issovou (40) dokončil, trvalo to opravdu dlouho.

"Úplně poprvé jsme o Zátopkovi mluvili už před čtrnácti lety. Jednou jsme museli film odložit, když už měl Vašek natrénováno a byli jsme připravení. Ale měl jsem možnost si to opravdu dobře připravit. Toho času jsem využil k tomu, že jsem natočil o Emilu Zátopkovi dokumentární film, který najdete v archivu České televize, a asi by si ho měl pustit každý, kdo o něm moc neví, než půjde do kina na ten hraný," řekl Super.cz Ondříček.

V obsazení filmu měl od počátku jasno. "Dělal jsem mohutný casting na ty ostatní role. O hlavních hrdinech, Emilovi a Daně Zátopkových, jsem měl ale jasno velmi brzo. Vaškovi jsem to řekl dřív než Marthě. Viděl jsem je spolu v několika divadelních představeních a viděl jsem, jak spolu komunikují, fungují spolu a slyší na sebe, takže jsem poměrně brzy věděl, že by to měla být tahle dvojice," upřesnil.

Jiný muž by možná právě na tohle mohl žárlit a schválně své ženě vybrat někoho jiného. Ondříček je ale profesionál. "Já říkal, že jsme vlastně první polyamorní film. Ne, nežárlím," žertoval a vyprávěl nám i o tom, jak Martha zvládala náročné tréninky. "Ona je svým způsobem masochistka a má obsesi ve filmové přípravě. Tak jsem ji musel spíš brzdit, aby pořád na tréninky nechodila," dodal. Další část rozhovoru si můžete pustit v našem videu. ■