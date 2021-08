Před rokem porodila třetí dítě a je v úžasné formě. Ve Varech zářila česká topmodelka v šatech s průstřihy na bříšku

Hana Soukupová Super.cz

"Jsem tu s celou rodinou už dva týdny. Nebyla jsem tu dlouho. Byla jsem těhotná, porodila jsem v covidové době, moje rodina neviděla nejmladší dceru. Nyní jsme konečně přijeli, poprvé ji viděli a bylo to úžasné," řekla Super.cz Soukupová.

Rok po porodu je v neuvěřitelné formě. Dokonalou postavu předvedla na zahájení filmového festivalu v Karlových Varech v šatech od Victorie Beckham. Hanka se zde zdrží dva dny, poté zase odlétá s rodinou na Mallorcu.

"Všechna kila vyběhám, stále za dětmi běhám. Cvičila jsem už pár týdnů po porodu, začala jsem se dávat do formy, jíst zdravě. Hlavně kojím, ono to jde samo dolů," usmívá se.

Nyní už plánuje návrat do světa modelingu. "Jsem maminka na plný úvazek, už se ale chystám zpátky. Už to všechno začíná jít, jak má, brzy se snad vrátím do práce," dodala.

Po porodu bych na molo jít určitě nemohla. Taky jsem se koukala na topmodelky, jak to dělají, že hned tak dobře vypadají. U mě to nešlo hned. Řekla bych, že to trvalo osm měsíců. ■