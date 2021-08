Šokující vzhled Miroslava Donutila: Co na něj říká jeho manželka?

Zuzana Donutilová o manželovi Super.cz

Zarostlý jako Ezau, jak by řekly naše babičky. Vzhledu populárního herce Miroslava Donutila (70) jsme se na zahájení karlovarského filmového festivalu opravdu lekli. Nadšená z něj není ani jeho manželka, kavárnice Zuzana Donutilová.

"Manžel se nechal zarůst kvůli pracovnímu projektu, musíme to nějak přežít," řekla Super.cz Zuzana, která herce již tradičně doprovázela do Karlových Varů. Jí to moc slušelo. "Jako obvykle jsem zvolila osvědčenou návrhářku Beatu Rajskou (58)," prozradila.

V rámci pobytu na festivalu se těšila hlavně na filmy, snad stihne i Beatinu přehlídku, která tady proběhne v úterý. "Moc se těším na zahajovací film Zátopek, podle všeho bude skvělý," mínila Donutilová. ■