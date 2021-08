Angelina Jolie se připojila na Instagram: Její první příspěvek fanoušky nesmírně dojal

Angelina Jolie Profimedia.cz

„Tohle je dopis, který mi poslala náctiletá Afghánka,“ podělila se herečka. „V tuto chvíli Afghánci ztrácejí možnost komunikovat na sociálních sítích a svobodně se vyjadřovat, takže jsem se rozhodla připojit se k Instagramu a být hlasem těch, kterým jsou odpírána základní lidská práva,“ odůvodnila.

V srdceryvném dopise se dívka herečce svěřila, že by ráda pokračovala ve studiu, ale pod vládou Tálibánu jí to nebude umožněno.

„Byla jsem na hranicích Afghánistánu dva týdny před 11. zářím, kde jsem se setkala s lidmi, co prchali před Tálibánem. Je to 20 let. Je mi špatně z toho, že se to děje znovu. Že lidé prchají ze strachu, co se v jejich zemi bude dít.“

Hollywoodská hvězda se v průběhu dvou dekád pravidelně setkávala s afghánskými uprchlíky, které považuje za jedny z nejschopnějších lidí na světě.

„Tolik žen a děvčat, které prostě jenom chtěly vzdělání a musely za něj bojovat,“ vyjádřila lítost. „Jako jiní, ani já nebudu odvracet zrak. Budu stále hledat cesty, jak pomoci. A doufám, že se ke mně připojíte,“ vyzvala sledující závěrem postu.

Jolie je ambasadorkou Úřadu vysokého komisaře OSN pro uprchlíky, jedné z pomocných organizací OSN, na kterou odkazuje i na svém profilu. V pomoci uprchlíkům po celém světě se herečka angažuje léta a téma se jí velmi dotýká. Rozepsala se o něm nyní i v eseji pro Time.

V Afghánistánu pomáhají o české organizace. Okamžitou SOS sbírku vyhlásil například Člověk v tísni, který v zemi působí už 20 let, nebo UNICEF. ■