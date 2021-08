Vnadná hvězda se rozešla s dalším mužem a hned ukázala dlouhé nohy v ultra krátkých minišatech

Charlotte Crosby Profimedia.cz

Charlotte v minulosti randila s několika svými kolegy z televizních pořadů. S Gazem Beatlem se rozcházeli v letech 2011 - 2016 několikrát. Z reality show Ex on the Beach randila hned se dvěma účastníky. Se Stephenem Bearem strávila střídavě rok 2017, poté dva roky chodila s Joshuou Ritchiem. Právě po ukončení tohoto vztahu se dala dohromady s Liamem, se kterým dokonce začala bydlet.

„Já i Liam sdílíme mnoho společných zážitků a rozchod je přátelský. Jednoduše jsme zjistili, že jsme každý jiný. V tomto vztahu jsem se mnohému naučila a jsem za něj vděčná,“ uvedla pro DailyMail Crosby.

Charlotte přitom už několik let mluví o tom, že by se ráda stala matkou. V roce 2016 prodělala mimoděložní těhotenství s Gazem Beatlem, a od té doby věděla, že bude mít nejspíš potíže znovu otěhotnět. „Mít rodinu a děti je ta jediná věc, kterou opravdu ve svém životě chci. Stát se matkou je můj sen,“ uvedla pro magazín Closer v roce 2018 Crosby.

Nyní ovšem bude muset najít nového partnera, se kterým by založila rodinu. A snad to konečně bude ten pravý. Fotky, které nyní zveřejnila, jí jistě pozornost nových mužů zajistí. ■