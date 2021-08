Hollywoodský fešák Tatum tráví čas s čerstvě rozvedenou dcerou Lennyho Kravitze: Jde o víc než přátelství, tvrdí zdroje

Zoë Kravitz a Channing Tatum jsou si prý blízcí. Foto: Super.cz/Profimedia

Channinga Tatuma (41) a Zoë Kravitz (32) vyfotili, jak se společně na jednom kole prohánějí ulicemi New Yorku. Fotografie zveřejnila Page Six a nešlo o filmové záběry. Naopak se zdá, že takhle herci tráví volný čas.

Že to dali dohromady, se spekulovalo už začátkem roku, krátce poté, co herečka požádala o rozvod s Karlem Glusmanem, za kterého byla vdaná pouhých 18 měsíců.

Zoë si vybrala Channinga do svého režisérského debutu Pussy Island a díky tomu se měli sblížit. Zdroje E! News tvrdí, že jsou víc než přáteli.

„Mezi Zoë a Channingem je víc než přátelství. Tráví spolu hodně času a baví se. Jsou víc než dobrými přáteli a kolegy. Jejich vztah přerostl v něco víc.“

Ačkoliv se k věci nevyjádřili, v rámci nadcházejícího filmového projektu mluví jeden o druhém výhradně v superlativech.

„Chan byl mou první volbou, když jsem roli psala,“ uvedla Kravitz pro Deadline. „Vím z jeho projektů, že má v sobě kus opravdového feministy, a chtěla jsem spolupracovat s někým, kdo se o téma vážně zajímá,“ nechala se slyšet.

„Když mi Zoë zavolala, byl jsem v šoku. Znal jsem její práci, ale ne ji. Nevěděl jsem, že má v plánu tak velké věci a chce režírovat. Přišlo to zničehonic a překvapilo mě, že mě oslovila. Nikdo mi nedává takové role. Všichni si mě zaškatulkovali a mají jasná očekávání. Byl to osvobozující pocit,“ vyjádřil vděk Tatum.

Je to skoro devět měsíců, co Zoë zažádala o rozvod s Glusmanem. Tatum byl devět let ženatý s Jennou Dewan, s níž má osmiletou dceru. Rozchod ohlásili v dubnu 2018. Koncem toho roku začal vztah se zpěvačkou Jessie J, randili na střídačku do října loňského roku. ■