Exsnoubenec Jennifer Lopez Alex Rodriguez to schytal od fanoušků: Pobouřila je tahle fotka

Alex Rodriguez Profimedia.cz

Legendární hráč baseballu zapózoval se svými luxusními vozy a fanoušci si nemohli nevšimnout, že se červené Porsche nápadně podobá tomu, které věnoval v roce 2019 své ex Jennifer.

„Jsem nohama pevně na zemi,“ zavtipkoval v popisku fotky. „Není to auto, které jsi dal JLo?“ začaly se v komentářích množit dotazy. „Myslel jsem, že to červené Porsche bylo dárek,“ povzdechl si jiný sledující a další se k němu přidávali s tím, že dárky by se vracet neměly.

Porsche věnoval Alex Jennifer k 50. narozeninám a údajně ho vyšlo na něco přes tři miliony korun. Zpěvačka s fárem dokonce zapózovala na Vánoce a hojně ho používala. Fanoušci se však nyní domnívají, že si velkorysý dárek sportovec vzal zpátky.

Rozchod s Lopez prý Rodriguez zvládá v pohodě. „Je na tom dobře. Je šťastný tam, kde je, a baví se se svým týmem, přáteli a rodinou,“ uvedl zdroj pro E! News.

Ani Jennifer si zjevně nechce jejich vztah připomínat. Z jejího profilu na Instagramu zmizely všechny společné fotky s A-Rodem.

Randili spolu od roku 2017 a zasnoubili se v roce 2019. Na loňský rok plánovali veselku, kterou jim překazila pandemie koronaviru. Místo ní nakonec v dubnu přišel rozchod. Jen několik týdnů po něm vyšel najevo zpěvaččin obnovený vztah s Affleckem. ■