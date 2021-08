Takhle vypadá celoroční odříkání a dřina ve fitku: Kamila Nývltová vystavila své tělo v plavkách

Kamila Nývltová Foto: archiv K. Nývltové

„Pořád běhám, anebo jsem ve fitku. Alespoň pětkrát týdně určitě. Miluji to, nabijí mě to a zároveň je to pro mě relax. A protože miluji jídlo a sladké, tak se řídím svým heslem: cvičím, abych mohla jist,“ svěřila se Super.cz se smíchem zpěvačka.



Za teplem k moři odletěla Kamila do své oblíbené destinace, kterou je Egypt. A i přes vysoké teploty ani tam nezahálela. „Na dovolené jsem bud ráno běhala, i když bylo 34° stupňů, anebo chodila plavat. Aspoň vždy dva kilometry. Neumím sedět a nic nedělat, a takhle to mám po celý rok, kromě pár výjimek,“ prozradila zpěvačka, která tak může do plavek bez výčitek celý rok.

„Cítím se tak fajn a snažím se nehledat výmluvy, ale naopak je vůbec nemít,“ dodala Kamila, která se vedle zpěvu také věnuje cukrařině. Pečení dortů, ve kterém se stále zdokonaluje, se však na její figuře rozhodně neodrazilo. ■